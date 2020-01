La Lazio è sempre più lanciata in Serie A. Dopo 11 vittorie consecutivi sono molti gli analisti e gli addetti ai lavori che la accreditano come candidata seria allo Scudetto. Ai microfoni di Sky Sport, anche l'ex Inter Cambiasso punta sulla Lazio: "Non sono tanto le vittorie, quanto come stia vincendo le partite la Lazio. Per come sta giocando possiamo dire che darà fastidio. I numeri sono però quello che contano, e la Juventus è prima in classifica. Vedremo che ritmo riusciranno a tenere gli uomini di Inzaghi. Il fatto di non giocare le coppe è un vantaggio, ma servirà continuità”.