Intervistato da Sky Sport, Aron Winter, ex giocatore dell'Inter e attuale tecnico dell'U-19 dell'Ajax, ha parlato dei tanti giovani dei Lancieri: "Ne abbiamo venduto uno, ma possono andare via anche altri. De Jong è andato al Barcellona, ma poteva venire anche qui (in Italia, ndr). Anche De Ligt, e la Juve sembra molto interessata. Un altro che può fare bene è Donny van de Beek - ha assicurato Winter -, poi davanti abbiamo Tadic o Neres che possono far bene in questo campionato".