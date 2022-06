L'ex esterno della Juventus, Angelo Di Livio, parla dei possibili arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria in bianconero: "Se Di Maria può essere il giocatore giusto? Io toglierei il può essere: è! Di Maria nonostante l'età è un giocatore di grande qualità e quantità, un professionista serio. La Juve deve tornare ad alti livelli in Italia e in Europa e lui è un giocatore che può far fare il salto di qualità".



"Pogba? A centrocampo c'è bisogno di uno come lui, che dia fisicità e fantasia: da prendere sicuramente", dichiara Di Livio, come si legge su TuttoJuve.com e TMW.