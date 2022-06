Intervistato da TuttoJuve.com, l'ex centrocampista della Juventus Massimo Bonini parla dell'interesse dei bianconeri per Angel Di Maria: "La Juve fa bene ad aspettare tutto questo tempo per Angel Di Maria? Deve essere la società a capire se conviene aspettarlo o meno. Se Di Maria è un po' titubante, allora non ne vale la pena, La società, come dicevo, dovrà sempre avere le idee molto chiare sul da farsi".