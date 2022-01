Il difensore della Sampdoria Radu Dragusin ha raccontato un retroscena di mercato durante l'intervista a PlaySport: "Quest'estate ero in palestra, quando Ronaldo mi disse che il presidente dello Sportin Lisbona lo aveva chiamato perché era interessato a me. Io in quel momento dovevo decidere se rimanere o meno alla Juve, presi troppo tempo e non se ne fece nulla".