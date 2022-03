Robert Jarni, ex giocatore della Juventus nella stagione 1994-95, parla ai microfoni della trasmissione 1 Football Club, su 1 Station Radio: "Una cosa che mi ha lasciato perplesso è vedere che Allegri abbia lasciato andare via Kulusevski, un giocatore in grado di creare superiorità numerica che faceva molto comodo, specialmente con l'infortunio di Chiesa".