Angelo Ogbonna, difensore del West Ham ex Juventus, ha scritto un bel messaggio per due suoi ex compagni di squadra d'eccezione: "Sudare, lottare e soffrire. Vivere, gioire e condividere tutto. Sul campo e fuori è un piacere vedervi e aver condiviso parte di queste emozioni con voi. Bravi Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, e grazie!".