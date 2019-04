L'ex Lazio dal cuore d'oro. Stavolta il gesto di Antonio Candreva è al di sopra delle normali chiacchiere di campo, di voti, di rendimento. Anzi, voto: 10 per l'esterno dell'Inter, protagonista di una bellissima storia di solidarietà. Il centrocampista ha aiutato una bambina povera di Minerbe, in provincia di Verona.



LA STORIA - Una storia di privazioni economiche: la bambina non poteva permettersi di pagare la retta della mensa, ed era costretta, a pranzo, a mangiare pane e cracker. Candreva è venuto a conoscenza della vicenda, ha parlato con il sindaco della cittadina per informarsi meglio, e ha pagato di tasca sua l'intera retta della bimba, per permetterle di usufruire della mensa come i suoi compagni di scuola.