Nella Lazio ha chiuso senza clamore, ma sulla fascia era una sicurezza: Dusan Basta ha anche segnato un gol fondamentale al derby di Roma, in programma domenica alle 18. Una partita fondamentale, anche per la classifica, che nella capitale assume ancora di più importanza. Sentita, combattuta, tesa: il derby di Roma è emozione pura.



DERBY DI ROMA - Lo sa bene Dusan Basta, che a La Gazzetta dello Sport racconta la sua rete: “Il gol nel derby del 2017 è stato il momento più bello. La corsa sotto la curva, l’abbraccio dei compagni, i sorrisi. C’è chi darebbe la carriera per segnare un gol alla Roma, un’emozione unica”.