Leandro Cantamessa, ex avvocato del Milan, parla della Juventus a Radio Kiss Kiss: “Juventus-Napoli? Fossi stato il presidente del Napoli avrei mandato la squadra azzurra a giocare a Torino a prescindere dal divieto dell'ASL, ma penso che alla fine avrà ragione Gattuso, perché il punto sarà restituito al club azzurro. De Laurentiis andrà fino al Tar, ne sono fermamente convinto di questa cosa. D​a milanista dico che non sono né 38 e nemmeno 36, ma 25 addirittura. Ci sono tanti episodi che mi fanno essere sicuro di quello che sto dicendo in questo momento. Quante volte abbiamo visto lo scudetto ad un passo e poi abbiamo perso tutto. Gol di Muntari? Non lo so come si fa a non vedere un gol del genere, Galliani era inferocito, ma il Cavaliere Berlusconi era molto sereno. Ma quel gol è costato tanto alla società rossonera- Anzi, dopo Inter-Juve del 2018, facciamo 24 scudetti e non se ne parla più. L'Inter, poi, si lamenta di un rigore non dato a Ronaldo nel 1998, e quello è un episodio che mi fa arrabbiare anche oggi".