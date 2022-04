La Juventus ha messo nel mirino Nahuel Molina, esterno dell'Udinese che sta seguendo con attenzione per la prossima stagione. A consigliare il terzino argentino è anche l'ex bianconero Fernando Llorente, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto: "E' pronto per fare il salto di qualità. E' un bravo ragazzo e un professionista, sono contento per quello che sta raccogliendo. In pochi mesi è cresciuto molto, ma sono convinto che possa fare ancora meglio".