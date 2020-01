L’ex esterno d’attacco del Manchester United Nani ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano portoghese Tribuna Expresso, in cui si è raccontato e ha ricordato un particolare aneddoto di quando giocava agli ordini di Sir Alex Ferguson: “Non ho mai avuto problemi con lui. Uscivo quando potevo, quando avevo il giorno libero per esempio. Oppure in giorni speciali, come Natale o Capodanno. Proprio a Capodanno, anche ubriachi, potevamo allenarci in Inghilterra e all’allenatore non fregava nulla".