Contro il Sassuolo la Lazio deve assolutamente vincere per restare al terzo posto e continuare la striscia di vittorie e buone prestazioni. La trasferta è complessa, ma Inzaghi ha approfittato della sosta per oliare alcuni meccanismi e recuperare i protagonisti un po' acciaccati, come Luis Alberto.



SASSUOLO BUONA SQUADRA - Ad analizzare la gara di domenica ci pensa l'ex capitano biancoceleste Mauri, ai microfoni di Radiosei: "Il Sassuolo è una buona squadra, ha buone individualità con un tecnico che propone idee interessanti. Contro la Lazio modificherà il suo modo di stare in campo, giocheranno più di rimessa. Dipenderà tutto dalla Lazio. Credo che Inzaghi abbia fatto bene a strigliare la squadra, la sosta presenta sempre delle incognite. In difesa penso possa scegliere Bastos per marcare Boga"