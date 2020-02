Una vittoria importante, quella contro la Spal, che ha gettato via le nubi post derby e post mercato e ha lanciato la Lazio nella lotta Scudetto a pieno merito. La squadra di Inzaghi si sta conquistando la stima di tifosi e addetti ai lavori.



IMMOBILE COME PIPPO INZAGHI - Ne è convinto anche l'ex Milan Costacurta, che loda l'incredibile rendimento di Ciro Immobile al Club di Sky Sport: "Immobile ha una grande capacità di liberarsi. Io avevo un compagno e sembrava che la palla fosse attratta da lui, era Pippo Inzaghi. Mi sembra che in alcuni movimenti Immobile faccia la stessa cosa". Sul calciomercato di gennaio della Lazio: "In società penso che abbiano pensato che per 18 mesi la rosa fosse adeguata". In chiusura un pronostico sulla lotta Scudetto: "L'Inter deve stare attenta a questa Lazio per il secondo posto, la Juventus la vedo come prima".