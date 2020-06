Bosko Sutalo, il difensore croato ventenne arrivato questo inverno all'Atalanta dall'Osijek, con il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini non è riuscito a trovare spazio in campo, ma adesso il suo momento potrebbe essere arrivato. Con una partita ogni tre giorni, la squadra potrebbe subire diverse rotazioni, con Sutalo impegnato nelle retrovie al posto di uno tra Caldara, Djimsiti e Palomino. Le qualità tecniche le avrebbe tutte, come confida a La Gazzetta dello Sport l’ex Milan e Inter Dario Simic, oggi presidente dell’associazione calciatori croata e scout per i rossoneri nel suo paese: “In Croazia pensiamo che Sutalo e Pongracic possano essere la coppia centrale del futuro della Craozia, gli eredi di Vida e Lovren. E l’Atalanta può aiutarlo ad accelerare i tempi".



SPALATO- "Per quello che ho visto, e per quello che mi dicono, Sutalo è uno che sa dove vuole arrivare e fa quello che serve per arrivarci: carattere, mentalità affidabile, personalità. Non è casuale che sia voluto restare all’Osijek, anche se lo volevo l’Hajduk Spalato: sapeva che era la piazza ideale per un giovane che doveva crescere. E poi ci sono le doti fisiche: centimetri e forza, nell’uno contro uno sa essere aggressivo e duro il giusto, usa volentieri l’anticipo. È perfetto per una difesa a tre come centrale di destra, ma ha giocato anche da terzino in una linea a quattro“.