L'ex attaccante del Parma Faustino Asprilla ha voluto ricordare così il suo ex presidente Calisto Tanzi, venuto a mancare nella giornata di ieri: "Mi ha sempre trattato non come un calciatore ma come suo figlio, mi ha dato il suo sostegno, il suo affetto e il suo amore non sono stati solo, per me ma per tutti i giocatori - scrive Asprilia su Instagram - Senza di lui non ci sarebbe stato il Parma. Era una persona molto nobile e leale. Un gentiluomo in tutti i sensi. Tutto quello che ci ha promesso a Parma ha sempre mantenuto. Voglio ringraziarlo in particolare perché mi ha permesso di giocare nel calcio italiano e ha sopportato tutti i capricci. Ti ricorderò sempre come uno dei migliori amici che il calcio mi ha dato. Grazie, presidente, ti voglio tanto bene".