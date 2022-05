Gli anni passano, ma Peter Shilton non dimentica. L'ex portiere era il titolare dell'Inghilterra al quale nel Mondiale 1986 in Messico Maradona segnò il famoso gol di mano. A trentasei anni di distanza, Shilton è tornato sull'episodio durante un'intervista al Sun: "Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l'oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow. Se avessi saputo che Hodge aveva la sua maglia nello spogliatoio, non l'avrei fatta uscire da lì. L'avremmo rotta in mille pezzi. Ma Steve lo sapeva e per questo non ci ha detto nulla".