Stefano Tacconi è in prognosi riservata, colpito da un malore: l’ex portiere di Avellino e Juventus lotta come faceva in campo, ma questa volta l’avversario è più grande. Nello stringerci attorno a Stefano e alla sua famiglia in questi momenti di grande angoscia, vogliamo proporre le immagini più trionfali della sua carriera, augurandogli di vincere anche questa partita. Dalle grandi parate coi Lupi dell’Irpinia al passaggio alla Juventus, con la quale ha vinto tutto in Europa, passando per la punizione di Maradona, più un onore che una beffa.



Sfoglia la nostra gallery scorrendo in basso