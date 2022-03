L'ex attaccante del Porto Mario Jardel ha ammesso di aver assunto droghe durante le stagioni in cui faceva il calciatore professionista. Lo ha raccontato durante una diretta al canale di YouTube Pilhado: "Sono entrato nel mondo della droga per curiosità quando giocavo nei club in Europa. Ho incontrato alcune persone e me l'hanno offerta. Ho iniziato a consumarla regolarmente quando ero in vacanza perché durante le competizioni ci sarebbero stati i controlli antidoping".

Poi l'incontro con la moglie che gli ha cambiato la vita: "Oggi me ne sono liberato grazie a mia moglie. La ringrazio perché è stata sempre al mio fianco. Quando andavo alle feste veniva spesso anche lei perché in quegli ambienti è più probabile che tu finisca per drogarti, specialmente dopo aver bevuto. Ora voglio dare ai miei figli una buona educazione e fare lavori sociali affinché i giovani non commettano gli errori che ho commesso in passato".