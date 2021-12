L'ex presidente del Chievo Luca Campedelli ha analizzato il caso plusvalenze raccontando la sua esperienza: "La Procura Federale ci ha contestato il modo in cui ottenevamo l'iscrizione, ma hanno sbagliato i conti e non potevamo iscriverci a prescindere. Perché ci hanno buttato fuori? Non servivamo più al tavolo e dal loro punto di vista era giusto che il Chievo pagasse. Un mio ex amico mi diceva che per gli amici la legge si interpreta, per i nemici di applica. Se è Lotito? Non faccio nomi..". In Italia si fa calcio per affari, interessi e protagonismo".