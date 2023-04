Paulo Futre, ex giocatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del doppio confronto tra Italia e Portogallo in Champions League (Benfica-Inter) e in Europa League (Sporting Lisbona-Juventus): "Tra Champions ed Europa League sono quarti apertissimi. Tifo sempre le squadre della mia nazione, a maggior ragione questa volta: come milanista 'gufo' Inter e Juve...".