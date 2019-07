Ismail H'Maidat ci riprova: il gioiellino olandese naturalizzato marocchino ha 24 anni, ma a soli 19 passò alla Roma dopo due grandi stagioni al Brescia che lo lanciarono nell'Olimpo dei potenziali nuovi fenomeni. Da quel momento in poi, una parabola discendente che non ha conosciuto fermate: Ascoli, Vicenza, Portogallo, Belgio ma soprattutto un trascorso in carcere di 10 mesi, dopo la condanna a quasi quattro anni per una presunta partecipazione a ben cinque rapine in Belgio.



LA CHANCE A COMO - Di recente è stato scagionato per insufficienza di prove, lui non c'entrava nulla con quei crimini: allora la nuova opportunità, al Como, in Serie C, che gli sta consentendo di sostenere il ritiro con i lariani, in prova. Sperando che sul lago possa ottenere una nuova rinascita.