Patrik Schick ha affondato il Furth. Da solo, o quasi. L'ex attaccante della Roma ha segnato quattro gol nella vittoria per 7-1 del Bayer Leverkusen contro l'ultima in classifica. Il giocatore ceco sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera: 12 gol e 3 assist in 11 gare di Bundesliga.