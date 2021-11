Svincolato dopo la fine del contratto con la Roma, il classe 2004 Pietro Tomaselli giocherà con la Spal. Centrocampista centrale con doppio passaporto italiano e belga, quando non aveva neanche 10 anni diventò popolare sul web per i suoi video su Youtube nei quali faceva numeri e giocate con il pallone. Pescato da Walter Sabatini nelle giovanili dell'Anderlecht, arrivò fino all'Under 17 giallorossa prima di rimanere svincolato. Ora Tomaselli volta pagina ed è pronto per una nuova avventura con la Spal.