Maya Yoshida ha deciso di non proseguire la sua avventura con lo Schalke 04 dopo la retrocessione. L'ex difensore della Sampdoria ha annunciato in un'intervista che non rinnoverà il contratto e che quindi sarà libero di trovare una nuova squadra. Il giapponese, 34 anni, era arrivato in Germania l'estate scorsa e in questa stagione ha disputato 31 partite.