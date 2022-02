Con un post su Instagram, Levan Kobiashvili, ex giocatore georgiano dello Schalke 04, ha espresso la propria soddisfazione in relazione alla scelta dello Schalke 04 di cancellare lo sponsor russo Gazprom dalle divise di gioco:



"Stavo giocando per lo Schalke 04 quando è scoppiata la guerra tra Georgia e Russia nel 2008. Era assolutamente inaccettabile per me scendere in campo con una maglia con la scritta Gazprom. Per questo motivo mi sono rifiutato di giocare la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. Accolgo con favore la notizia di oggi che il mio ex club ha preso la decisione di rimuovere il nome della compagnia petrolifera statale russa dalle sue maglie".