Nonostante l'obiettivo permanenza in categoria raggiunto in scioltezza, le strade di Abel Balbo e del Central Cordoba si divideranno al termine della stagione. Lo ha annunciato il club argentino in un comunicato, ringraziando l'ex attaccante di Roma, Udinese e Parma per il lavoro svolto insieme a tutto lo staff tecnico. Per Balbo si è trattato di un ritorno in panchina a dieci anni di distanza dalle dimissioni dall'Arezzo.