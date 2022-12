Quest’oggi l’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero, durante un collegamento con Dazn , ha avuto modo di commentare il primo anno di Dusan Vlahovic alla Juventus. Pagato quasi dodici mesi fa ben 75 milioni dalla Fiorentina, il serbo non ha chiaramente rispettato le alte aspettative dei tifosi bianconeri. Questo un breve estratto delle parole dell’ex giocatore viola:



“Sicuramente le aspettative su Vlahovic, dei tifosi bianconeri, erano molto alte, anche per tutto ciò che aveva fatto vedere a Firenze. Poi va considerata pure la cifra che la Juventus ha speso per assicurarselo. E’ vero che sono mancati tantissimi giocatori che lo potevano aiutare, ma a quei livelli, pagato così tanto, doveva fare di più“.