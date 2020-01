L'Hotel Sheraton di Milano San Siro dà ufficialmente il benvenuto al mondo del calcio e apre le porte per gli ultimi 3 giorni di calciomercato. La sede che fu storica e che ha accolto in passato trasferimenti come quelli di Vieri all'Atletico Madrid, ma anche di Inzaghi alla Juventus e Cannavaro al Parma sarà il fulcro di tutte le ultime trattative della sessione invernale 2019/2020.



IL COMUNICATO - ​"I giorni conclusivi del calciomercato di questa stagione di nuovo nella splendida cornice dello Sheraton Milan San Siro ADiSe e Master Group Sport fanno “doppietta”: dopo il successo della Sessione Estiva, la sinergia tra l’Associazione dei Direttori Sportivi e l’azienda milanese specializzata nell’organizzazione di eventi continua in vista della finestra invernale di calciomercato. Il rinnovamento del format iniziato in Agosto proseguirà con l’introduzione di una serie di ulteriori novità: l’obiettivo è quello di rendere i giorni finali di contrattazione sempre più interattivi e a misura degli attori del mercato e dei media coinvolti.

La sede ospitante sarà ancora una volta l’hotel Sheraton Milan San Siro di via Caldera 3, che dopo aver fatto coincidere la propria inaugurazione con la sessione estiva di calciomercato, mira a diventare un punto di riferimento per gli operatori."

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte: