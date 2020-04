Lanon molla e al contrario rilancia confermando la ferma volontà di far ripartire i campionati di calcio italiani e non solo quello di Serie A.Oggi, infatti,istituito proprio per valutare l'impatto dell'emergenza e le modalità di ripartenza. Nel corso della riunione, al fine di stilare idi ripartenza per il settore, Gravina ha ribadito, secondo quanto appreso dall'Ansa, che : "Con questa procedura noi del calcio non cerchiamo corsie preferenziali".Gravina all'Ansa ha quindi ribadito che "per riprendere l'attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via.formato, oltre che dai calciatori, anche dallo staff tecnico, dai medici, dai fisioterapisti, dai magazzinieri e dal personale più a stretto contatto con i calciatori, che risulti completamente 'negativo'".Servirà quindi una ripartenza a scaglioni che vedrà prima di tutto ripartire la Serie A, poi la B e infine la C per favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi, e a mettere in sicurezza squadre e addetti ai lavori. Sempre Gravina ha ribadito le linea guida: "In via preliminare(72-96 ore prima di iniziare) a cui si dovrà sottoporre tutto il gruppo squadra".- prosegue Gravina - intendendo per luogo sia il centro sportivo sia le palestre, gli spogliatoi e gli alberghi qualora i club non abbiano una propria sede per il ritiro. Il protocollo poi si incentrerà nella gestione del ritiro con attenzioni specifiche alle varie attività di allenamento e sull'organizzazione per l'impiego delle diverse strutture, compresa la sala medica e fisioterapica".Il modello di lavoro si baserà quindi su una sorta di ritiro 'chiuso' in stile preparazione estiva in cui effettuare un test molecolare rapido e un test seriologico. Lo scopo è quello di individuare un protocollo sanitario di garanzia per quando il calcio tornerà poi effettivamente in campo.