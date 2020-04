La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Secondo quanto riferiscono i media inglesi, l'ex allenatore del Liverpoolnel quale era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus.L'amministratore delegato del Bayern Monacoha parlato a La Gazzetta dello Sport: ". Vedo e leggo tanto della situazione italiana. In Germania c'è un'iniziativa che si chiama "Un cuore per l'Italia", di cui facciamo parte io e mia moglie perché vogliamo tanto bene al vostro Paese. Speriamo che anche la situazione economica migliori, perché per voi come per noi è drammatica. Dobbiamo cercare di darci una mano a vicenda".Frenato a lungo da un infortunio e ora dallo stop per coronavirus, il centrocampista del Manchester Unitednon vede l'ora di tornare in campo: "Ho avuto un infortunio al piede durante la partita contro il Southampton Era all'inizio della stagione e ho continuato ad allenarmi e a provare a giocare. Dopo che mi sono fermato,. C'era frustrazione, ma ora che ci sono quasi, sto solo pensando di tornare ed allenarmi con la squadra. Non avevo mai avuto niente del genere in carriera e questo mi rende più affamato, dimostrandomi anche quanto ami il calcio".10.05, dopo la sospensione dell'attività dettata dall'emergenza coronavirus. La società basca vorrebbe tornare a lavorare già la prossima settimana, mentre il governo frena evidenziando che l'ultimo decreto emesso vieta la riapertura di qualsiasi centro sportivo.