C'è una Georgia che cresce in maniera importante come movimento calcistico, di cui il campione del Napoli è ovviamente la stella polare.in Ligue 2 e l'ambizione concreta di trascinare la sua squadra nuovamente in Ligue 1, impegnato in un testa a testa avvincente col Bordeaux del connazionale Davitashvili, che con Kvara condivide gli inizi alla Dinamo Tbilisi e i passaggi al Rubin Kazan e alla Dinamo Batumi.- A differenza loro,(anche calcisticamente), con cui ha mosso i primi passi nel settore giovanile. "Sei troppo piccolo", gli dicevano per giustificare una bocciatura che ha rappresentato il trampolino di lancia per una seconda occasione. Prima nel vivaio del Metz, poi, dopo la parentesi fugace dell'esordio nel massimo campionato francese nel 2019,e si guadagna nuovamente una chance nel club che lanciato le carriere, tra gli altri, pure di Pjanic e Sadio Mané.Quella in corso è l'annata della definitiva esplosione e che ha finito per attirare l'interesse di alcuni club stranieri nei suoi confronti, anche italiani. Un altro Kvara in Serie A, perché no?