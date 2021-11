, edito da Ponte alle Grazie, uscito nei giorni scorsi. Non si tratta della “solita” biografia dell’argentino e neanche di un volume atto a scavare nelle parti “grigie” della sua esistenza. “L’idolo infranto” è, sono analizzati in modo approfondito i dubbi sul sorteggio, le perplessità sulle modalità delleTanti indizi, raccolti nel volume, che inducono a pensare che il "sistema calcio" ha prima spremuto e poi abbandonato al proprio destino il più grande di sempre.L’idolo infranto (che sarà presentato per la prima volta alla "Feltrinelli" di Piazza dei Martiri, a Napoli, il prossimo lunedì 8 novembre alle ore 18) è un’inchiesta rigorosa, che però si legge con l’emozione del thriller e l’indignazione di chi, tifoso e no, vuole riscattare la memoria del più grande giocatore di ogni tempo.e anche riferimenti alla relazione di Manfred Donike - massimo esperto di antidoping degli anni ’80 e ’90 – sull’utilizzo dei flaconi per i controlli importati all’epoca dalla Figc alimentano i, idolo indiscutibile e fuoriclasse immenso, ma anche uomo solo e con una vita sregolata a cui dar conto.. I punti oscuri fanno da controcanto agli eccessi fin troppo sottolineati di colui che era anche un campione scomodo: la sua squalifica e il conseguente addio all’Italia, fecero comodo a tanti. Trent’anni dopo quei fatti che hanno innescato il declino – e poi la fine – del campione, e a un anno dalla sua morte, proveremo a dare una risposta a una domanda: