Anche lasi prende un periodo di sosta - eccezion fatta per i recuperi dei match saltati per Covid - e pure noi ne approfittiamo per dedicarci aldelle formazioni del campionato cadetto (l'appuntamento col Pagellone è dunque rimandato alla settimana successiva al turno di campionato del week-end del 5-6 febbraio).per provare a trascinare il Frosinone nella corsa promozione e magari per aggiungere un nuovo capitolo nella sua storia col Napoli.- Esterno classe '99,, il ragazzo piemontese sembra aver fatto tesoro delle esperienze nella Primavera azzurra prima e nei prestiti a Viterbo, Cesena e Vercelli poi e nel 4-3-3 di Fabio Grosso sta finalmente facendo valere tutte le sue qualità: "Diverso fare gol in B ed in A, ma è predisposto a fare il ruolo di Insigne. IProprio al fianco del capitano prossimo all'addio per andare a giocare in MLS Zerbin è cresciuto e migliorato, anche seCresciuto da ragazzino nel mito dell'ex milanista Kakà, ha saputo abbinare un fisico importante alla capacità di fare la differenza negli uno contro uno grazie a un mix esplosivo di tecnica e velocità.di campionato per il talento novarese che, dopo la, vuole giocarsi al meglio le sue carte per avere una grande opportunità in una big: ", prevede l'agente Valcareggi e si augura lo stesso Zerbin, che avrà verosimilmente la chance di prendere al parte al ritiro della prossima estate e provare a convincere il club a puntare pure su di lui per la successione di Insigne. Del resto,, come dimostrano le prodezze contro Monza, Spal e Pisa. Il ritorno prestabilito a Napoli, come da contratto, non esclude tuttavia altri scenari, come quello di essere unaCi sarà tempo e modo di tornarci, per ora il mercato per ora può attendere: il cammino di apprendistato di Alessio Zerbin non è ancora finito.