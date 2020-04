A riposo forzato per mancanza di partite, i nostri giornalisti inviati di Centesimo minuto in queste settimane mettono a disposizione la loro esperienza e i loro vissuti con una serie di articoli legati a situazioni di cui sono stati 'Testimoni oculari'.(Buenos Aires 1978, ai tempi della grande repressione condotta dai militari al potere in Argentina), potevo comodamente morire quella sera là in quel vialetto lì, ne ho scritto soltanto molto tempo dopo. Ne ho scritto anche. Non ho scritto mai di un’altra volta in cui sono andato vicino, se non alla morte, alla detenzione lunga e probabilmente mortifera: nessun interesse giornalistico in quanto occorsomi, però se fossi stato scrittore vero quello era un racconto di Kafka, ancorché con risvolti persino un poco comici. Ci provo.Un’amica di me ex nuotatorucolo agonistico e poi giornalista, lei ex grande nuotatrice francese diventata giornalista–scrittrice e quindi addetta-stampa del ministro dello sport del suo Paese (lei massì Monique Berlioux poi anche direttrice generale del Cio per tanti anni), il leggendario Herzog primo bianco a scalare gli 8000, m, col treno eccomi a Canton piena Cina, ecco finalmente l’aereo per Pechino. Eccomi a fare il giornalista venti ore su ventiquattro, sonno quasi niente per due settimane girando dal primo mattino la città, la campagna, i centri universitari e ovviamente quelli sportivi, mangiando cose mirabili, andando la sera a teatro a vedere le saghe dei partigiani di Mao, la notte a ballare nei corridoi dell’albergo con quelli e soprattutto quelle di una troupe artistica francoafricana.Mi accolsero benissimo, io con le mie richieste, fra l’altro mi radunarono in uno stanzone dieci atleti famosi e però cinesi dunque fuori dalle Olimpiadi pur essendo quell’anno nel mondo uno il migliore sprinter sui 100, uno il migliore ostacolista sui 110, una la migliore saltatrice in alto.Avvicinai anche studenti francesi lì per i primi scambi culturali, uno di loro mi chiese se avevo dei dollari non denunciati alla frontiera, gli dissi di sì (mi avevano consigliato a Parigi di fare così), mi diede del denaro locale (gli yuan) in favorevolissimo cambio e con esso comprai alcune statuette di ambra, splendide.. Anatra cucinata in settanta sì settanta modi diversi, compresi becco e piume. A metà serata piomba nel ristorantone quello studente francese dei dollari, è stravolto, mi dice di andare a fare pipì con lui, rimasti soli. Ne ho ancora, glielo do, i dollari tornano a me, li rimetto in quella tasca segreta del giubbotto. Si scusa, mi saluta, sparisce. Mi viene freddo, sono in colpa. Finisco male la cena. Aereo dopo poche ore,Ridicolo, sarà un gran casino, pagherò eccome, chissà quanto e come. Mi sento più che cretino, e sono quasi terrorizzato. Non frugano, o non sanno niente o sanno tutto ma hanno pietà del cretino. Avevo pensato di fermarmi un paio di giorni nella seducente peccaminosa Hong Kong trascurata all’andata, e invece prendo il primo aereo per tornare a casa.