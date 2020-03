Arrivano notizie contrastanti dalla Cina perché, se da un lato la provincia dello Hubei e la città di Wuhan - epicentro della diffusione del coronavirus - registrano uno "0" alla voce nuovi contagi e consentono un graduale ritorno alla normalità, nelle ultime ore è cresciuto oltre quota 600 il numero di nuovi casi di positività in altre zone del Paese. Ma soprattutto inizia a serpeggiare il sospetto sempre più forte che il numero delle vittime - 2535 - dichiarato dalle autorità non sia veritiero.



Come riporta Il Corriere della Sera, sul web iniziano a circolare diverse foto di casse contenenti le urne cenerarie per i defunti e il quotidiano investigativo Caixin arriva a ipotizzare - sulla base del numero di urne messo a disposizione dalle varie agenzie di pompe funebri alle famiglie - che la stima possa assumere proporzioni decisamente molto più allarmanti. Cifre avvalorate da Radio Free Asia, che parla addirittura di 42.000 decessi reali.