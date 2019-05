. Bisogna prenderne atto, né è cosa spiacevole cedere taluni primati. E se si parla di(amaños, come dicono da quelle parti),Non c'è gara, sono manifestamente superiori.A ribadire il concetto giunge l'ultimo scandalo della serie, quello esploso ieri con grande clamore internazionale. L'hanno battezzata Operación Oikos, e mette al centro(ma in questo caso si tratta di supposizione, basata su un anomalo flusso di scommesse),2017-18, e2017-18.E a far partire l'inchiesta sarebbe stata una denuncia proveniente dalla Liga de Fútbol Profesional (LFP) guidata daper club, dopo avere accarezzato per mesi l'ambizione di esserne il commissioner.​Denunciando i casi sospetti su cui indagano gli inquirenti di Operación Oikos,E tuttavia, lo scandalo venuto alla luce in queste ore gli crea non poco imbarazzo. Perché il club principalmente implicato èdello Huesca è iniziata la sua carriera da dirigente sportivo. Al vertice del club oscense Tebas è stato dal 1993 al 1998. E da lì ha iniziato a espandere un potere il cui sistema verrà raccontato in un libro d'inchiesta di prossima pubblicazione. Ma non è ancora tutto.Giusto in quegli anni, dopo la conclusione dell'esperienza ai vertici dello Huesca, il rampante avvocato, da una cui costola nascerà una delle agenzie più importanti al mondo nel settore della gestione di carriere calcistiche: QUI ). A fine anni Novanta l'avvocato Tebas negozia con Bahía Producciones la cessione del CD Badajoz a un gruppo di investitori argentini capitanato dallo showman Marcelo). La vicenda del Badajoz argentino è di un'inenarrabile tristezza, ma questa è una parte della storia che ci porterebbe fuori dal seminato., noto in Spagna con un nomignolo che in Italia faticherebbe a portarsi in giro:. Ex calciatore, scrittore, giornalista, raffinato intellettuale, Petón è definitoCertamente è stato l'agente più potente del proprio Paese., club di cui è stato anche calciatore ( QUI ).Nel giro di questi pochi anni ne acquisisce il ruolo di maggiore azionista, intanto che cessa di essere agente ( QUI ). Che poi smetta anche di avere legami con Bahía Internacional, è cosa che lasciamo alla libera interpretazione., che giusto un anno fa approda per la prima volta nella massima serie spagnola., sia durante la scorsa stagione in Segunda che nell'attuale in Primera. E invece adesso sono proprio i santi in paradiso della società oscense a trovarsi in imbarazzo., e con Petón che presto verrà ascoltato dagli inquirenti dell'Operación Oikos ( QUI