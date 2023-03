Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, conosciuto per le sue interviste a famosi personaggi d’attualità, come Maradona o Fidel Castro, aveva già capito l’importanza del suo lavoro e della possibilità di poter, consentendo di far conoscere le storie di queste celebrità anche alle generazioni future.per la, per poter catalogare più di cento ore di servizi di telegiornali, programmi televisivi e documentari in ordine cronologico e di settore, con l’obiettivo di, elementi fondamentali anche per la crescita sociale e personale di ognuno di noi. “Il suo sogno era di trasferire tutto in digitale per renderlo accessibile soprattutto ai giovani”,, vicepresidente della Fondazione Gianni Minà, nata lo scorso Gennaio. Sul sito web e sui social questo lavoro di archiviazione è già cominciato, ma il materiale è molto corposo, per cui c’è bisogno di tempo e risorse per poterlo digitalizzare.Come si legge su quotidiano.net,e la nascita di unain cui gli spettatori potranno ripercorrere tutta la sua vita professionale. La mostra sarà allestita a Napoli, città che lo ha nominato cittadino onorario.sulle piattaforme social da parte di molti personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica. I funerali si svolgono oggi 29 marzo a Roma in forma privata, mentre la camera ardente è aperta dalle 10 alle 19 presso la sala della Promoteca in Campidoglio.