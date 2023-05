da ieri il nome più googlato d'Inghilterra e non solo. Il motivo è semplice ma affascinante:è infatti ufficialmentedopo, in seguito alladisputata a Wembley, dopo l'1-1 dei 120 minuti di gioco e culminata con l'alzata della Coppa da parte del- Si tratta divisto chel'anno in cuisostituendo il campionato di massima serie inglese. Il passato era stato in certi casi anche rinomato, dato chein finale contro l'Arsenal, e in generaleil Luton ha conosciuto ben. L'impresa portata avanti dall'arrivato a novembre dopo il licenziamento del suo predecessore, non ha però eguali: si tratta della- La promozione in Premier vale 170 milioni di sterline, circaspalmati su tre anni. La proprietà dovrà spenderne una parte per: quello attuale, ili e, sarànella prima serie. L'impianto è il medesimoin mezzo ai negozi e ai ristoranti di Dunstable Road, a ovest rispetto al centro della città. Ciò che è incredibile è che- Storia e tradizione, ma la società ha già deciso didistante appena un chilometro e mezzo, da 23mila posti con ricavi pari a 100 milioni di sterline., a causa diche hanno portato al rapido declino con, la quinta serie, a un pomeriggio di estasi, davanti a 80mila tifosi nella cornice di Londra: merito deiex Norwich, e delle 7 marcature di Elijahcresciuto nel Fulham e autore anche dell'assist per la rete di Clark, decisiva per la promozione.@AleDigio89