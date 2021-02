L'obiettivo era chiaro: muovere il minor numero di pedine per non alterare l'equilibrio perfetto creatosi nei mesi, mantenendo intatto il locus amoenus di Milanello e dintorni.. Maldini e Massara, invece, hanno agito con razionalità e coerenza. Pochi interventi, affari mirati: spazio ad acquisti funzionali e giocatori pronti, subito a disposizione per aiutare il Milan nella corsa al quarto posto e - perché no - al sogno scudetto."Quando parliamo di auto-sostenibilità, non intendiamo un fine, ma un mezzo". Parole e musica a firma Ivan Gazidis. Parlava così, poco più di un mese fa, il Ceo rossonero, sottolineando - nel progetto rossonero - l'importanza dell'equilibrio finanziario.è arrivato ain prestito per(diritto di riscatto fissato a 8-9),per(diritto di riscatto a 26 milioni).. Aggiungiamo poi gli ingaggi: 1,8 per il croato, 550 mila per l'ivoriano, altrettanti per l'inglese.Veniamo ora alle uscite, che hanno visto i rossoneri liberarsi di giocatori ormai decisamente fuori dal progetto.La partenza del brasiliano destinazione Turchia permette al Milan di risparmiare(ingaggio da 1,85 lordo annuo). L'approdo dello spagnolo alla Lazio fruttadi conguaglio per il club e. Il trasferimento di Conti al Parma, infine, è quello che merita un'analisi maggiore: il terzino arriva in Emilia in prestito con diritto didi euro che diventa obbligo in caso di salvezza. Al momento, dunque, nessun introito, ma in caso di riscatto i rossoneri registreranno una(2,16 per l'ammortamento + 1,85 lordi per il cartellino).A cui vanno aggiunti i 29 milioni guadagnati dalle cessioni (Piatek+Rodriguez) e i 22,6 milioni lordi risparmiati dagli ingaggi di Reina, Caldara, Suso, Piatek, Rodriguez e Borini.