. Noi siamo tra quelli che in questo 2023 hanno totalmente appoggiato la strategia di dedicare tutte le migliori energie atletiche, tecniche e nervose alla, anche a costo di perdere punti pesanti in campionato. La strada tracciata dalla società, nella persona di, era chiara fin da novembre, quando il Milan si era sbarazzato agevolmente di Dinamo Zagabria e Salisburgo. Maldini, da “capitano” aveva indicato la rotta conferendo la preminenza assoluta all’obiettivo europeo. L’urna di Nyon ha fatto il resto,Non provare ad approfittarne sarebbe stato un delitto, tanto più che la sorte ha consegnato al Milan uncon l’allenatore pre-dimissionario e un Napoli nell’unico momento di down di una stagione perfetta. Per questo motivo, ha fatto benissimo Pioli a istituire un’alternanza “secca” tra campionato e Champions League, preservando i “titolari” per gli impegni europei e dando spazio alle “riserve” in campionato, nella speranza che alcuni di loro riuscissero a dare un senso a una stagione abulica. E’ vero, secondo questa logica si sono persi punti pesanti contro, ma quei punti sono stati lo scotto da pagare per arrivare nelle prime 4 d’Europa.perché, nonostante il balbettante rendimento in campionato, i rossoneri erano riusciti miracolosamente a rimanere nel quartetto di testa e dunque ad essere in vantaggio su tutti per entrare nella prossima edizione della Champions League.Poi, a semifinale conquistata il Milan era atteso da 4 partite decisive per ipotecare il quarto posto:. La strategia giusta - e lo avevamo pure scritto qui – sarebbe stata:, dato che 3 giorni dopo ci sarebbe stata l’andata dell’Euroderby. Con 7 punti tra Lecce, Roma e Cremonese il Milan si sarebbe presentato alla sfida contro i biancocelesti senza necessità di vincere per forza e la possibilità di “pensare” già alla Champions. Tutto sommato contro Lecce e Roma, la strategia è stata rispettata e alla fine il punto recuperato in extremis all’Olimpico è stato importante e pesante. Soprattutto per aver frenato i giallorossi.mandando alla squadra un messaggio sbagliato. Della serie: “oggi si vince in ogni caso, anche con le riserve”.A nostro giudizio il tecnico milanista, portare a casa i 3 punti e poi dare spazio alle riserve contro la Lazio. In questo modo si sarebbe garantito i “tre” punti facili e avrebbe risparmiato energie in vista dell’Inter. Pareggiando invece contro la Cremonese Pioli ha inanellato unache, speriamo, non compromettano questo finale di stagione.. Ci spiace dirlo, ma stavolta la strategia del mister non ci ha convinto per nulla. Speriamo di sbagliarci.