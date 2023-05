Un pareggio che vale come una sconfitta. Il Milan non va oltre l'1-1 contro la Cremonese e se Messias non avesse trovato la punizione con deviazione nel recupero sarebbe uscito dal Meazza con zero punti."Se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro" ha dichiarato Stefano Pioli nel post partita, parole già sentite, allarmi che sono rimasti inascoltati in questoNelle ultime 9 partite di campionato Leao e compagni hanno vinto solo due volte, 4-0 a Napoli il 2 aprile e il 2-0 a Lecce il 23 aprile, pareggiando 5 volte, contro Salernitana, Empoli, Bologna, Roma e Cremonese e perdendo a Firenze e a Udine.Ormai ci sono pochi dubbi, le secondo linee del Milan non sono al livello dei titolari, che in questo finale di stagione saranno costretti a fare gli straordinari. Nella speranza che non ci siano intoppi, tra squalifiche e infortuni. Per andare in Champions League non sono ammessi altri passi falsi, a partire da sabato:In mezzo la sfida con lo Spezia al Picco, sabato 13 maggio alle 18. Dopo il penultimo atto dell'Europa che conta, sabato 20 maggio alle 20.45 è in programma la partita interna contro la Sampdoria, prima della trasferta allo Stadium con la Juve e il match contro l'Hellas Verona, il 4 giugno. Il 10 giugno ci sarebbe a Istanbul la finale di Champions League contro Real Madrid o Manchester City, ma è difficile pensare che il Milan visto contro la Cremonese possa avere chance di essere in Turchia.