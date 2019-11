Un gol, due assist, una traversa e un gol annullato. E ancora non basta per raccontare la super prestazione di Romelu Lukaku contro lo Slavia Praga: un giocatore che, a suon di gol e di giocate devastanti, sta spazzando via le diverse critiche che circolavano circa le sue doti. Con i gol segnato segnato ieri sera all'81' ha toccato quota 250 gol in gare ufficiali: 41 con l'Anderlecht, 17 con il West Bromwich, 87 con l'Everton, 42 con il Manchester United, 11 con l'Inter e, naturalmente, 52 con il Belgio di cui è il miglior marcatore della storia. Numeri pazzeschi per un calciatore che, è giusto ricordarlo, ha solo 26 anni.