Nel caldo pomeriggio milanese, specie per l’intensa concentrazione di incontri di mercato,. L’ivoriano può essere la chiave per vestire finalmente Locatelli di bianconero. Intanto, il regista della nostra nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa che fanno presagire un suo addio al Sassuolo.Manuel Locatelli sarà un elemento fondamentale della nazionale di Mancini e, in attesa di recuperare del tutto gli acciaccati Verratti e Pellegrini, sarà anche titolare al fianco di Jorginho e Barella.. "Mi baso sul campo, sulle cose vere. Le altre sono chiacchiere, finché non c'è niente è inutile parlare. La corte delle big? È una rivincita per me stesso. Quando hai queste delusioni è importante rilanciarsi, dimostrare il proprio valore.– ha spiegato il regista cresciuto nel Milan. Le sue parole lasciano pochi dubbi: è pronto al grande salto. Le principali alternative al momento sono due, una italiana e una estera:Non sarà però per nulla facile portarlo via dal Sassuolo.. La posizione della Juve è esattamente opposta: i bianconeri puntano a inserire nell’affare alcuni giovani come Dragusin e Fagioli, che piace molto a Carnevali.Inizialmente l’accordo prevedeva che il classe 2001 rimanesse un'altra stagione in prestito in Liguria, ma con l’incontro di oggi con Beppe Riso le cose potrebbero cambiare.o comunque una formula che consenta alla Juve di non perderlo del tutto., arrivato al Sassuolo nell’estate 2019 per 16 milioni dall’Empoli. L’operazione era stata condotta in sinergia con la Juventus, che si era assicurata un’opzione per prelevarlo a 18 milioni dagli emiliani. Qui potrebbe stare la vera chiave dell’operazione:L’arrivo di Locatelli non escluderebbe un ritorno di Pjanic, e viceversa. Il centrocampo è stato il grande problema della Juve di Pirlo ed è plausibile che parte degli sforzi in questo mercato vengano concentrati per risolverlo.l bosniaco rappresenta il glorioso passato della Juve di Allegri (e, per un anno, di Sarri). Locatelli invece, prima o poi sarà il regista della vecchia signora che verrà. In mezzo, con le difficoltà di Arthur, Bentancur e Rabiot e il disorientamento di Pirlo, le chiavi del centrocampo bianconero sono rimaste senza padrone per un anno. La prossima stagione potrebbero averne addirittura due.