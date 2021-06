O per meglio dire, di una trattativa che vedeva la società bianconera portare il talentino esploso nel girone di ritorno della stagione 2018/2019 nonostante la retrocessione dell'Empoli, all'interno della propria galassia di giocatori controllati anche a distanza.Un ragionamento avviato da tempo, che a più riprese sembrava poter convincere il club bianconero a lasciarlo in Emilia. Ma in attesa di capire quanto questa situazione possa influenzare o essere influenzata dalla trattativa per Manuel, resta il fatto che ora alla Continassa si stia pensando a Traoré. Che può magari fare al caso di Max Allegri per la Juve che verrà, proseguendo quel progetto di ringiovanimento necessario sotto ogni punto di vista. O forse far fruttare subito l'investimento, girandolo altrove comeo annusando l'opportunità di poterlo vendere a cifre ben più alte, magari in Premier. Primi rumors parlano della Fiorentina interessata, considerando i tanti discorsi in ballo tra ieri (Chiesa), oggi (Milenkovic) e domani (Vlahovic), ma