C'è un club in Europa che sta vivendo letteralmente una favola calcisticamente quasi inspiegabile. Si tratta del Burgos Club de Futbal, squadra che milita nella seconda divisione spagnola e che, con soli 2 gol segnati, sta lottando per un piazzamento in zona playoff per salire in Liga.



Sì, solo 2 gol segnati che sono valsi ben 12 punti in classifica. Come è possibile? Il Burgos è attualmente imbattuto con 2 vittorie di 'corto muso' all'attivo per 1-0 (i due gol segnati) e 6 pareggi per 0-0.



La Liga che ha eletto José Antonio Caro, portiere 28enne ex-Siviglia e Valladolid a ruolo di autentico muro dati gli 8 clean sheet consecutivi su 8 gare giocate. E la classifica sorride perché nonostante questi numeri il Brugos è ottavo in classifica a solo 1 punto dalla zona playoff e a soli 6 dal primato detenuto oggi dall'Alaves. Un piccolo miracolo sportivo da seguire con curiosità.