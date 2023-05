Il Paraguay, terra di speranza. L'infornata dei 2004 portata avanti da Roberto De Zerbi nel suo Brighton porta alla ribalta, assieme all'irlandese Ferguson e all'italo argentino Facundo Buonanotte, il wonderkid della terra di Josè Luis Chilavert: Julio Cesar Enciso è il nome da segnarsi sul taccuino, ala destra ma all'occorrenza anche trequartista con il fiuto del gol. Fino a un anno fa giocava nella Libertad di Asuncion assieme al suo idolo Oscar Cardozo, ora segna a Stamford Bridge. Nella pillola di "Magic Box" tutti i record del virgulto lanciato dall'ex Milan José Antonio Chamot e in campo stasera per la lotta Champions con il Manchester United:



