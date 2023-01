Dopo l’infortunio patito da Arthur Cabral contro il Sassuolo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera dovrà affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic, in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in piena emergenza attaccanti. Mancheranno Cabral, il lungodegente Sottil pure Saponara, oltre a un Nico Gonzalez non ancora al 100% e un Luka Jovic, escluso sabato per un non meglio precisato fastidio. E questa emergenza, tenendo conto che l’attaccante brasiliano dovrà star fuori almeno per un mese e mezzo, probabilmente costringerà la dirigenza gigliata ad intervenire sul mercato.



Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la coppia di mercato gigliata Barone-Pradè avrebbe trovato un possibile sostituto di Cabral: l’identikit porterebbe ad Antonio Sanabria, paraguaiano classe ’96 al terzo anno in forza al Torino. Come sottolinea il quotidiano l’attaccante ha però un contratto in scadenza nel 2025, e per questo servirà la giusta offerta per convincere i granata a farlo partire.