, che vede ora i toscani perdere due punti sul Genoa e mantenere i sette punti di vantaggio sul Lecce terzultimo.: il futuro rischia di condannarla, il 'passato' la salva.- Già, perché nel gol che al 18' sblocca l'incontro in favore dell'Hellas c'è paradossalmente tanta Fiorentina. Faraoni è il braccio, o meglio la gamba, che insacca un gol meraviglioso esteticamente per il gesto tecnico, ma, che innesca l'esterno scaligero con un lancio al bacio.e assicurarselo in vista della prossima stagione. Promesso sposo 'ingrato' si potrebbe dire, perché la sua giocata al Franchi non è solo un antipasto che fa indubbiamente stropicciare gli occhi ai tifosi viola in vista del 2020/21, ma un dardo avvelenato che rischia di riavvolgere il tempo di qualche settimana e riaccendere gli spettri nella testa della squadra di Iachini.- Il mercato toglie, il mercato dà perché a salvare la Fiorentina in extremis ci pensano quei giocatori che per un verso o nell'altro non stavano dando quanto atteso:innesca con un filtrante al millimetro,firma con tocco delicato davanti a Silvestri rimediando a un grossolano errore precedente. E' la fiammata che la Viola si aspetta dal suo giocatore più rappresentativo,che nel corso degli anni ha attirato le attenzioni di big italiane e non, senza mai però convincerle a investire l'elevata cifra richiesta dai Della Valle prima e daora, intenzionato a non fare sconti sulla. Il riscatto di Chiesa ma anche di Cutrone, che dal suo arrivo a gennaio non si è mai riuscito a imporre finendo per cedere nel dualismo con Vlahovic. E' il secondo gol in questa Serie A, il terzo considerando quello all'Atalanta in Coppa Italia, ma è soprattutto una liberazione per lui e per Chiesa: e quelle esultanze rabbiose e felici a fine partita con Iachini ne sono la più grande testimonianza.- Un gol e un punto pesanti per la salvezza, anche perché la Fiorentina ora ha tra i piedi il pallone del possibile match-point. Mercoledì al Via del Mare scontro diretto con il Lecce, una partita che vale doppio: in caso di vittoria la squadra di Iachini si porterebbe a +10 sulla zona retrocessione, un margine importante con cinque partite poi rimaste al termine del campionato. E grazie a Chiesa e Cutrone, la Fiorentina ci arriva tirando il fiato.@Albri_Fede90