: Sul gol non può fare nulla, poi non subisce praticamente più tiri pericolosi: Prestazione sufficiente per il difensore serbo, che riesce a mettere tutte le toppe necessarie per non subire l’imbarcata.: Prestazione macchiata dalla dormita sulla bellissima imbucata di Amrabat che vale il primo gol. Per il resto lotta per 90’ come un vero capitano.Igor 5: Dei tre dietro è quello che lascia meno sicurezza alla retroguardia viola. Anche lui colpevole in occasione del gol del Verona.: Altra brutta prestazione del laterale spagnolo, che non regala sicurezza in fase difensiva e non aiuta l’attacco viola. La Fiorentina avrebbe bisogno di ben altro sulla fascia.(Dal 36’ s.t.: Entra per dare vivacità, senza una posizione precisa, e ci riesce): Partita ancora sottotono per il regista cileno, Amrabat ha il controllo del centrocampo, e Pulgar ne è costantemente in balia.: Cala con il passare dei minuti, anche a causa di una condizione fisica non brillante, ma quando ha spazio è l’unico che accende la luce in questa Fiorentina.: Altra partita steccata dal brasiliano, mai preciso davanti e poco incisivo dietro.Sottil 5: Ha una grande occasione, e la spreca malamente. Un tempo grigio, sempre fuori dal gioco, non riesce ad incidere mai.(Dal 1’ s.t.: Entra per cambiare la partita, ci mette un po’ ad ingranare, ma riesce a servire a Cutrone la palla che vale il preziosissimo pareggio): Giocare 90’ dopo uno stop di 9 mesi è tutt’altro che banale, e riesce ad essere anche prezioso in copertura e a far salire la squadra.: Predica nel deserto nel primo tempo, prova a trovarsi spazio, ma i compagni lo lasciano sempre da solo. Partita meno brillante rispetto alle precedenti uscite.(Dal 1’ s.t.: Entra e cambia il match, dando freschezza e pericolosità. Sbaglia un gol quasi già fatto, ma cinicamente insacca a tempo scaduto)Sbaglia formazione inizialmente, e effettua solo 3 dei 5 cambi a disposizione nonostante le sofferenze dei suoi. Lo salva Cutrone.